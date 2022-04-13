Survivor’da Gizem Elendi! Gizem Memiç Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Elendi Mi?

Survivor All Star hız kesmeden ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Birleşme partisinden hemen önce haftada iki eleme yapılacak kararı alınmasının ardından Çarşamba ve Pazar akşamları eleme potalarının son isimleri belli olarak eleme meydana geliyor.

Son elemelerde sürpriz potaların oluşması ardından herkesi şok eden isimlerin aday olup, elenmesi gören herkesi büyük bir şaşkınlık noktasına sürükledi. Bu akşam yapılacak eleme öncesinde oynanacak son dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı merak ediliyor.

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