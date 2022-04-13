Survivor’da Gizem Elendi! Gizem Memiç Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Gizem Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 hız kesmeden ekranlarda yerini almaya devam ederken eleme potaları ve adaylar belli olmaya başladı. Ünlüler takımının güzel ismi Gizem Memiç bu hafta eleme potasına giren isimlerden birisi mi oldu merak ediliyor. İşte, detaylar…
Survivor All Star hız kesmeden ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Birleşme partisinden hemen önce haftada iki eleme yapılacak kararı alınmasının ardından Çarşamba ve Pazar akşamları eleme potalarının son isimleri belli olarak eleme meydana geliyor.
Son elemelerde sürpriz potaların oluşması ardından herkesi şok eden isimlerin aday olup, elenmesi gören herkesi büyük bir şaşkınlık noktasına sürükledi. Bu akşam yapılacak eleme öncesinde oynanacak son dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı merak ediliyor.
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13 Nis 2022 - 00:31 - Survivor 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.