Survivor’da Ardahan Elendi! Ardahan Uzkanbaş Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da Ardahan Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan Ardahan Uzkanbaş, giderek artan yarışma performansı ile göz doldururken yaşanan son gelişme hayranlarının son derecede üzülmelerine neden oldu. Başarılı yarışma performansı ile dikkatleri üzerine çeken yarışmasının Survivor Allstar kadrosundan elendiği söylendi. İşte merak edilen diğer detaylar…
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor içerisinde yer alan Ardahan Uzkanbaş’ın elenip elenmediği pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Mavi takım oyuncusu olarak başarılı bir yarışma performansı sergileyen yarışmacının yarışmadan elendiğine yönelik çıkan haberlerin ardından hayranları büyük bir şaşkınlık içerisinde kaldı. Eleme potasına girip girmediği, SMS sıralaması ve adadan elenip elenmediği gibi detaylar sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte mavi takım oyuncusu Ardahan Uzkanbaş hakkında merak edilen tüm detaylar…
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27 Mar 2022 - 12:45 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.