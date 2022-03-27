- 27 Mar 2022 - 12:48 G: 27 Mar 2022 - 12:53

Kardeşlerim Dizisinde Asiye’nin Sonu Yürek Bıraktı! Su Burcu Yazgı Coşkun Diziden Ayrılıyor Mu? Kanlar İçerisinde Kalmıştı…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de büyük olay patlak verdi. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın diziden ayrılmasının ardından Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun’un senaryo gereği kanlar içerisinde kalması her şeyin yerle bir olmasına neden oldu. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun Kardeşlerim dizisinden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Reytinglerde yeniden üst sıralara oturmayı başaran Kardeşlerim dizisinde Asiye’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı büyük bir merak konusu haline gelmişti. Şimdi ise resmen yanıtı geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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