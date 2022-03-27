Survivor’da PARVİZ Elendi! Parviz Abdullayev Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da PARVİZ Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Parviz Abdullayev sevenlerinin takdirini kazandı. Yarışma içerisinde sergilediği duruşu ve başarılı yarışma performansı ile göz dolduran Parviz Abdullayev hakkında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Başarılı yarışmacının potaya girip girmediği ve elenip elenmediği merak edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Parviz Abdullayev Survivor yarışmasında sevenlerin tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Yer aldığı ilk sezonda talihsiz bir şekilde elenen Parviz’in Allstar kadrosundaki başarılı performansı program izleyicilerini de derinden etkiledi. Tüm bu gelişmeler ardından Parviz Abdullayev’in kim olduğu ve Survivor yarışmasında potaya giriş girmediği gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Başarılı yarışmacının sevenleri tüm bu detaylar ile yakından ilgilendi. İşte Parviz Abdullayev’in Survivor yarışmasında elenip elenmediğine dair merak edilen tüm ayrıntılar…
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27 Mar 2022 - 13:02 - Survivor 2022
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.