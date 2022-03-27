Survivor’da PARVİZ Elendi! Parviz Abdullayev Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da PARVİZ Elendi Mi?

Parviz Abdullayev Survivor yarışmasında sevenlerin tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Yer aldığı ilk sezonda talihsiz bir şekilde elenen Parviz’in Allstar kadrosundaki başarılı performansı program izleyicilerini de derinden etkiledi. Tüm bu gelişmeler ardından Parviz Abdullayev’in kim olduğu ve Survivor yarışmasında potaya giriş girmediği gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Başarılı yarışmacının sevenleri tüm bu detaylar ile yakından ilgilendi. İşte Parviz Abdullayev’in Survivor yarışmasında elenip elenmediğine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

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