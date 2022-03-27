- 27 Mar 2022 - 13:10 G: 27 Mar 2022 - 13:12

Survivor’da Ünlüler Takımı Gönüllülerle Birbirine Girdi! Öyle Bir Laf Geldi Ki, Adalar Karıştı! Kavganın Fitili Ateşlendi! “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan ve tansiyon kavgalarla birlikte yükselmeye başladı. Ünlüler takımı Gönüllülerle birbirine girdi. Gönüllü takımından gelen tek bir laf adaların karışmasına neden oldu! Kavganın fitili ateşlenirken; seyirciler de o anları ağızları açık bir şekilde izledi. Peki, milyonlara “Yok artık” dedirten kavga sebebi neydi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mücadele dolu bir dokunulmazlık oyunu oynanmış; seyircilerde heyecanla bu yarışı izlemişti. Ünlüler takımı galibiyeti kazanmış; Gönüllüler takımı ise bir ismi potaya göndermek zorunda kalmıştı. Ünlüler takımının oyunu kazanması Gönüllüler takımında dağılmalara neden olmuş; ünlüler takımına suç atılmıştı. Peki, neler oluyor?

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27 Mar 2022 - 13:10 Ankara- Yaşam

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