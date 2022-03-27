Pınar Deniz’in Kardeşini Görenler Büyüleniyor! Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Ilgaz Savcı Bile Karıştırır! “Yok Böyle Bir Şey!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, kardeşiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Kardeşini görenler ayırt edemedi ve hangisi kardeşi, hangisi kendisi tanıyamadı. Bir bakanın bir daha baktığı Pınar Deniz’in kardeşi hakkında sevenleri “Ilgaz Savcı bile karıştırır” yorumları arka arkaya geldi. İşte milyonlara “Yok böyle bir şey dedirten o olay!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Pınar Deniz, oyunculuk yeteneklerini gösteriyor. Ceylin karakteriyle mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, Aşk101 ve Vatanım Sensin dizilerindeki yeteneklerine yetenek katıyor. Peki, Pınar Deniz’in kardeşi kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.