- 27 Mar 2022 - 13:37 G: 27 Mar 2022 - 14:06

Pınar Deniz’in Kardeşini Görenler Büyüleniyor! Kimse Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Ilgaz Savcı Bile Karıştırır! “Yok Böyle Bir Şey!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Deniz, kardeşiyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Kardeşini görenler ayırt edemedi ve hangisi kardeşi, hangisi kendisi tanıyamadı. Bir bakanın bir daha baktığı Pınar Deniz’in kardeşi hakkında sevenleri “Ilgaz Savcı bile karıştırır” yorumları arka arkaya geldi. İşte milyonlara “Yok böyle bir şey dedirten o olay!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Pınar Deniz, oyunculuk yeteneklerini gösteriyor. Ceylin karakteriyle mükemmel bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, Aşk101 ve Vatanım Sensin dizilerindeki yeteneklerine yetenek katıyor. Peki, Pınar Deniz’in kardeşi kim?

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27 Mar 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

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