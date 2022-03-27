Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Muhtar 2022 Maaşları Kaç Lira...

Muhtar maaşlarına asgari ücret zamları gelecek şeklinde yapılan iddialar ardından tüm muhtarlar merakla arayışlarına başladılar. Kanun tekliflerinin sunulması ardından torba yasasında neler yer aldığı, yasa ile beraber muhtar maaşlarına zam gelecek mi gibi birçok soru netlik kazandı. Muhtarlar merakla arayışlarına devam ederken maaşlarına ne kadar ne zaman zam geleceği belli oldu. İşte, detaylar…

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