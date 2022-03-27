- 27 Mar 2022 - 13:56 G: 27 Mar 2022 - 14:05

Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Muhtar 2022 Maaşları Kaç Lira...

Muhtarlar için müjdeli açıklama geldi. Maaşlara zam geliyor. Asgari ücret zammı mı yapılacak iddiaları gündemi derinden etkiledi. Muhtar maaşlarının artmasını sağlayacak kanun teklifleri TBMM kapsamında yerini alıyor. İşte, detaylar…

Muhtar maaşlarına asgari ücret zamları gelecek şeklinde yapılan iddialar ardından tüm muhtarlar merakla arayışlarına başladılar. Kanun tekliflerinin sunulması ardından torba yasasında neler yer aldığı, yasa ile beraber muhtar maaşlarına zam gelecek mi gibi birçok soru netlik kazandı. Muhtarlar merakla arayışlarına devam ederken maaşlarına ne kadar ne zaman zam geleceği belli oldu. İşte, detaylar…

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27 Mar 2022 - 13:56 - Ekonomi

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Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Muhtar 2022 Maaşları Kaç Lira... mask
Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Muhtar 2022 Maaşları Kaç Lira...
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