Müjde Muhtar Maaşlarına Zam Geldi! Yeni Muhtar Maaşları Ne Kadar Oldu? İşte Muhtar 2022 Maaşları Kaç Lira...
Muhtarlar için müjdeli açıklama geldi. Maaşlara zam geliyor. Asgari ücret zammı mı yapılacak iddiaları gündemi derinden etkiledi. Muhtar maaşlarının artmasını sağlayacak kanun teklifleri TBMM kapsamında yerini alıyor. İşte, detaylar…
Muhtar maaşlarına asgari ücret zamları gelecek şeklinde yapılan iddialar ardından tüm muhtarlar merakla arayışlarına başladılar. Kanun tekliflerinin sunulması ardından torba yasasında neler yer aldığı, yasa ile beraber muhtar maaşlarına zam gelecek mi gibi birçok soru netlik kazandı. Muhtarlar merakla arayışlarına devam ederken maaşlarına ne kadar ne zaman zam geleceği belli oldu. İşte, detaylar…
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27 Mar 2022 - 13:56 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.