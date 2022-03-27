Survivor’da OGEDAY Elendi! Ogeday Girişken Eleme Potasına Girdi Mi? SMS Sıralaması İle Survivor'da OGEDAY Elendi Mi?
Survivor All Star 2022 sezonunda yer alan Ogeday Girişen hakkında meydana gelen gelişme hayranlarının şaşkına dönmelerine neden oldu. Gerek yarışmadaki duruşu gerekse de başarılı yarışma performansları ile dikkat çeken Ogeday Girişken hakkınd eleme potasına girip girmediği ve elenip elenmediği detayları araştırıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Aynı takımda birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile sevgili olan Ogeday Girişken hayranlarının bir kez daha beğenilerini kazanmayı başardı. Daha önceki yarıştığı sezonda Adem ile finale kalan Ogeday, şampiyon olarak sevenlerini oldukça mutlu etmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından bu kez de Survivor Allstar 2022 sezonunda yer alan Ogeday hakkında yarışmadaki durumu sevenleri tarafından merak edildi. Yeni sezonun en iddialı yarışmacılarından birisi olan Ogeday’ın potada yer alıp almadığı gibi konular araştırıldı. İşte Ogeday Girişken hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…
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27 Mar 2022 - 14:04 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.