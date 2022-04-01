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01 Nis 2022 - 22:19

Üç Kız Kardeş Dizisinde Acı Veren Ölüm Haberi! Seyircileri Tir Tir Titretecek FİNAL! Son Nefesini O İsim Yüzünden Veriyor! Tüyler Ürperiyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş heyecanla devam ediyor. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın ise oyunculuk yetenekleriyle seyircilere “Anne” içgüdüsünü geçiriyor. Kendi kitabından ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin’in ölümü ise seyirciler için sarsıcı oldu! Son nefesini o isim yüzünden verdiği resmen görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…