- 01 Nis 2022 - 22:19

Üç Kız Kardeş Dizisinde Acı Veren Ölüm Haberi! Seyircileri Tir Tir Titretecek FİNAL! Son Nefesini O İsim Yüzünden Veriyor! Tüyler Ürperiyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş heyecanla devam ediyor. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın ise oyunculuk yetenekleriyle seyircilere “Anne” içgüdüsünü geçiriyor. Kendi kitabından ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin’in ölümü ise seyirciler için sarsıcı oldu! Son nefesini o isim yüzünden verdiği resmen görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi başarılı ve kaliteli isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, her Salı akşamında bir başka heyecan yaşatıyor. Sessiz sedasız kitlesini toplayan ve Salı akşamlarının yeni gücü olan Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterinin ölümü şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Nis 2022 - 22:19 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kasaba Doktoru Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Kasaba Doktoru Dizisi Konusu Nedir? mask
Kasaba Doktoru Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Kasaba Doktoru Dizisi Konusu Nedir?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yaman Demir Yeniden Geri Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Yaman Demir Yeniden Geri Dönüyor! Züleyha Hüngür Hüngür Ağlayacak! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı…
Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu! mask
Yasak Elma Dizi Oyuncusu Hayatını Kaybetti! Acı Haber Sevenleri Üzdü!.. Evinde Tek Başına Bulundu!
Kara Tahta Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 30 Mart Kara Tahta Dizisi 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kara Tahta Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 30 Mart Kara Tahta Dizisi 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 66. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 1 Nisan 2022 65. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Aziz Dizisi 20. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 621. Bölüm Full İzle! 1 Nisan 2022 Arka Sokaklar Dizisi 621. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız 36. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 130. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 130. Bölüm Full İzle! 31 Mart 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? mask
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir?
Ata Demirer’in Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!” mask
Ata Demirer’in Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!”
Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü Affetti! Survivor Ekstra Programından Kovulmuştu! Araya Ünlü İsimler Girince Daha Fazla Dayanamadı! İmzalar Yeniden… mask
Acun Ilıcalı Semih Öztürk'ü Affetti! Survivor Ekstra Programından Kovulmuştu! Araya Ünlü İsimler Girince Daha Fazla Dayanamadı! İmzalar Yeniden…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Büyük Kavga! İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Seyircilerin Kanı Dondu; Meğer… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Yumruk Yumruğa Büyük Kavga! İbrahim Çelikkol İlk Kez Açıkladı! Seyircilerin Kanı Dondu; Meğer…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Kaynanası Göbek Atacak; Ortalık Yıkılıyor! Somer’in Kararı…
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık” mask
Survivor’da Yeni Takımlar Belli Oldu! Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi; Kanlı Bıçaklı Düşmanlar… Nisa, Barış, Batuhan, Adem, Yasin, Nagihan… “Yok Artık”
Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor! mask
Alişan En Sonunda Bastı İsyanı! Cebine Akrep Koymaya Karar Verince Buse Varol Hapı Yuttu! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor!
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes” mask
Demet Akalın’dan El Kol Titreten Paylaşım! O İsimleri Hedef Alınca Milyonlar Ayağa Kalktı! Tepkiler Gırla Geliyor… “Bu Kadarı da Pes”
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti! mask
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Berker Güven'in Sevgilisi Bakın Kimmiş? Nihal Yalçın İle Aralarında ki Yaş Farkı Dikkat Çekti!
Survivor Nagihan’ın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor! mask
Survivor Nagihan’ın Eski Eşi Bakın Kim Çıktı! Nagihan’ın Eski Eşi Uğur Gökçe Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kasaba Doktoru Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Kasaba Doktoru Dizisi Konusu Nedir? mask
Kasaba Doktoru Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Kasaba Doktoru Dizisi Konusu Nedir?
5 Kilo Şeker Fiyatları Ramazan Öncesi Şok Etti! Yeni Zamları Görenlerin Eller Kollar Titriyor! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları… Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak! mask
5 Kilo Şeker Fiyatları Ramazan Öncesi Şok Etti! Yeni Zamları Görenlerin Eller Kollar Titriyor! A101, Bim, Şok Toz Şeker Fiyatları… Bundan Sonra Almak Mümkün Olmayacak!
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir? mask
Kenan Işık'ın Son Sağlık Durumu Merak Uyandırdı! Kenan Işık UYANDI Mı? Kim Milyoner Olmak İster’in Eski Sunucusu Kenan Işık'ın son sağlık durumu Nedir?
Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Fiyatlarına Büyük İndirim! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 1 Nisan Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti! mask
Ankara'da Benzin Ve Motorin Pompa Fiyatlarına Büyük İndirim! Araçlar Benzinliklerde Kuyruk Oluşturdu! 1 Nisan Benzin, Motorin Ve LPG Fiyatları Şok Etti!
Ata Demirer’in Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!” mask
Ata Demirer’in Fit Halini Görenler Şaştı Kaldı! Kimse Gözlerine İnanmak İstemiyor Ama Öyle Bir Değişime Girdi Ki… “Resmen Evrim!”
Migros Ramazan Kolisi İndirim kampanyasını duyurdu! Ramazan Paketleri Fiyatı 99 TL, 169 TL, 269 TL'ye Düştü! İşte MİGROS Market Ramazan kolisi fiyatları 2022! mask
Migros Ramazan Kolisi İndirim kampanyasını duyurdu! Ramazan Paketleri Fiyatı 99 TL, 169 TL, 269 TL'ye Düştü! İşte MİGROS Market Ramazan kolisi fiyatları 2022!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status