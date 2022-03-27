- 27 Mar 2022 - 13:58 G: 27 Mar 2022 - 14:07

Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’in Ölümü Ortaya Çıktı! Seyirciler Tir Tir Titreyecek; Son Nefesini O İsim Yüzünden Verecek! Tüyler Ürperiyor…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş heyecanla devam ediyor. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın ise oyunculuk yetenekleriyle seyircilere “Anne” içgüdüsünü geçiriyor. Kendi kitabından ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin’in ölümü ise seyirciler için sarsıcı oldu! Son nefesini o isim yüzünden verdiği resmen görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi başarılı ve kaliteli isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, her Salı akşamında bir başka heyecan yaşatıyor. Sessiz sedasız kitlesini toplayan ve Salı akşamlarının yeni gücü olan Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterinin ölümü şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 13:58 Ankara- Yaşam

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