Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrolü Öyle Bir Şey Dedi Ki… Linç Üzerine Linç Yiyor; Yayından Kaldırılması An Meselesi!
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam seyircilerini derin bir yasa boğdu! Yakın zamanda final olacağı açıklanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu öyle bir şey dedi ki, sevenleri ve dizinin izleyicisi adeta linç etti. Bunun yanında dizinin yayından kaldırılması gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmiş ve sevenlerini ekran başına toplamıştı. Cuma akşamlarının yıldız dizisi olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yakın zamanda final olacağı ortaya çıkmıştı ama başrol oyuncusun dedikleri seyircileri çileden çıkardı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.