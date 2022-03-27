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27 Mar 2022 - 14:55

Aşk Mantık İntikam Dizisinin Başrolü Öyle Bir Şey Dedi Ki… Linç Üzerine Linç Yiyor; Yayından Kaldırılması An Meselesi!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aşk Mantık İntikam seyircilerini derin bir yasa boğdu! Yakın zamanda final olacağı açıklanan Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncusu öyle bir şey dedi ki, sevenleri ve dizinin izleyicisi adeta linç etti. Bunun yanında dizinin yayından kaldırılması gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…