Müjde: Kredi Puanı Düşük Olanlara Kredi! Sadece Bu Bankalar Kredi Veriyor.... Üstelik Üç Ay Ertelemeli Ödeme Kolaylığı Var!

Kredi notu düşük ya da sorunlu olan kişilerin bankalardan kredi alması neredeyse imkansız konumda. Kredi notu sayesinde bankalarla müşteriler arasında güven temini meydana geliyor.

Bu sayede bankalar vatandaşların kredi notlarına bakarak kredi verme imkanlarını tercih ediyor. Fakat iş bankasından öyle bir açıklama geldi ki adeta tüm görenlere bayram havası estirecek.

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