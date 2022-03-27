Müjde: Kredi Puanı Düşük Olanlara Kredi! Sadece Bu Bankalar Kredi Veriyor.... Üstelik Üç Ay Ertelemeli Ödeme Kolaylığı Var!
Kredi notu düşük olanlar için müjdeli haberler gelmeye başladı. Bazı bankalardan öyle kredi açıklaması geldi ki görenler gözlerine inanamadı. Kredi notu düşük olsa bile bu bankalardan kredi alabileceksiniz. İşte, detaylar…
Kredi notu düşük ya da sorunlu olan kişilerin bankalardan kredi alması neredeyse imkansız konumda. Kredi notu sayesinde bankalarla müşteriler arasında güven temini meydana geliyor.
Bu sayede bankalar vatandaşların kredi notlarına bakarak kredi verme imkanlarını tercih ediyor. Fakat iş bankasından öyle bir açıklama geldi ki adeta tüm görenlere bayram havası estirecek.
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27 Mar 2022 - 16:25 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.