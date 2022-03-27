- 27 Mar 2022 - 16:25

Ankara'da Benzin, LPG ve Motorine’de SON İndirim! 27 Mart Benzin, LPG ve Motorine Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Ankara Fiyat Listesi...

Akaryakıt yeni bir zam alması ardından güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Ankara’da gelen son indirimler, sürekli artış gösteren fiyatların aksi yönünde hareket ediyor. Peki, Ankara’da benzin, LPG ve motorine ne kadar oldu, kaç TL?

Ankara akaryakıt fiyat listesi bir hayli merak edilen konular arasında yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine için yeni zamların gelmesi vatandaşların ek arayışlar içerisine girmesine neden oldu.

Bu fahiş fiyat artışları karşısında vatandaşlar Ankara’da en uygun fiyatlar ile akaryakıt almak için harekete geçti. Peki, Ankara’da akaryakıtlara gelen indirimlerden sonra güncel fiyatlar nasıl oldu?

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27 Mar 2022 - 16:25 - Ekonomi

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