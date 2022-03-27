Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Mar 2022 - 15:39

Ankara Masası’na Konuk Olan Temel Karamollaoğlu Sözleriyle Herkesi Şok Etti! Erbakan Hocayı da CHP'li Millet İttifakına Kattı! Yok Artık…

Ankara Masası’na konuk olan Temel Karamollaoğlu öyle sözler söyledi ki görenler gözlerine inanamadı. Bu kadarı da yazılmaz ama dedirten o anlar da Erbakan Hoca’yı da farklı gruba lanse etti. İşte, duyduğunuz an kulaklarınıza inanamayacağınız tüm detaylar…