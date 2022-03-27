Ankara Masası’na Konuk Olan Temel Karamollaoğlu Sözleriyle Herkesi Şok Etti! Erbakan Hocayı da CHP'li Millet İttifakına Kattı! Yok Artık…
Ankara Masası’na konuk olan Temel Karamollaoğlu öyle sözler söyledi ki görenler gözlerine inanamadı. Bu kadarı da yazılmaz ama dedirten o anlar da Erbakan Hoca’yı da farklı gruba lanse etti. İşte, duyduğunuz an kulaklarınıza inanamayacağınız tüm detaylar…
Ankara Masası canlı yayınına konuk olan genel yayın yönetmeni Fatih Atik’in son konuğu Temel Karamollaoğlu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı canlı yayın sırasında kan donduran açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen siyaset ve ekonomi hakkında farklı değerlendirmelerde bulunurken son söylediği söz adeta herkesin beynin durmasına sebep oldu.
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27 Mar 2022 - 15:39 - Siyaset
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.