İbrahim Çelikkol’dan Yürek Titreten Ayrılık Açıklaması Geldi! Resti Çekti; Kararını Verdi! Hayaller Hayal Oldu; Eşi Mihre Mutlu Şaşkın!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, hayranlarının yüreklerine indirdi. Ayrılık açıklaması yapan Çelikkol’un resti çektiği ve kararını verdiği gündeme bomba gibi düştü. Hayaller hayal olurken; sevenleri de adeta yıkıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Çelikkol’un ayrılık kararı ise çok konuşuldu! Peki, neler oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrollerini Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi isimlerle paylaşan Çelikkol, başarılı oyunculuk yeteneklerini sergiliyor. Dizide Furkan Palalı’yla birbirine girdiğine dair haberler kısa bir süre önce çıkmıştı. İkiliden bu konu hakkında bir açıklama gelmezken; İbrahim Çelikkol’un almış olduğu ayrılık kararı yıkıcı bulundu!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.