Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Mar 2022 - 16:25

İbrahim Çelikkol’dan Yürek Titreten Ayrılık Açıklaması Geldi! Resti Çekti; Kararını Verdi! Hayaller Hayal Oldu; Eşi Mihre Mutlu Şaşkın!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İbrahim Çelikkol, hayranlarının yüreklerine indirdi. Ayrılık açıklaması yapan Çelikkol’un resti çektiği ve kararını verdiği gündeme bomba gibi düştü. Hayaller hayal olurken; sevenleri de adeta yıkıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Çelikkol’un ayrılık kararı ise çok konuşuldu! Peki, neler oluyor?