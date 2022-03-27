Survivor Birleşme Partisi İçin Acun Ilıcalı Atağı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Twitter Ayağa Kalktı! Saatler Kaldı Ama… “Bu Kadarı da Pes”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’ın yeni bölümü heyecanla beklenirken; birleşme partisine dair ilk atak Acun Ilıcalı’dan geldi. Ilıcalı öyle bir paylaşım yaptı ki, heyecanla beklenen All Star birleşme ramak kala öyle bir paylaşım geldi ki, Twitter ayağa kalktı! Saatler kalan Birleşme partisine dair detaylar “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanı giderek artan All Star’da dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Dokunulmaz olmak için kıyasıya bir rekabete giren iki takımdan kazanansa Ünlüler olmuştu. Birleşme partisine kadar hiç kimsenin elenmeyeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, tüm yarışmacıların birleşme partisini göreceğini duyurmuştu. Şimdi ise skandal Acun Ilıcalı’nın paylaşımıyla patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.