Survivor Birleşme Partisi İçin Acun Ilıcalı Atağı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Twitter Ayağa Kalktı! Saatler Kaldı Ama… “Bu Kadarı da Pes”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanı giderek artan All Star’da dokunulmazlık için büyük bir mücadele verilmişti. Dokunulmaz olmak için kıyasıya bir rekabete giren iki takımdan kazanansa Ünlüler olmuştu. Birleşme partisine kadar hiç kimsenin elenmeyeceğini açıklayan Acun Ilıcalı, tüm yarışmacıların birleşme partisini göreceğini duyurmuştu. Şimdi ise skandal Acun Ilıcalı’nın paylaşımıyla patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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