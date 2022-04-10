- 10 Nis 2022 - 17:45

En Pis AHI Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduası Çabuk Tutan O Burçlar...

Ah almak kadar kötü ve ürkütücü bir durum olmaz. Hayat öyle bir şey ki kimsenin ahı da kimsede kalmaz. Bazı burçlar da var ki onların ahlarının tutma oranı resmen %100’leri zorluyor. Can güvenliğiniz için aman ha bu burçların gönlünü hoş edin. Yoksa vay halinize…

Bazı burçlar vardır ki kolay kolay ah etmez, ama ettikleri de nokta atışı yaparlar. İnsanların iki yakasının bir araya gelmesine bile izin vermezler.

Resmen bir iç geçirmeleri karşısındaki kişinin hayatının kaymasına neden olur. Böyle burçlardan direk kaçmak ya da her an gönüllerini hoş tutmak gerekir. İşte, ahlarıyla insan hayatını alt üst eden burçlar…

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10 Nis 2022 - 17:45 - Burç Haberleri

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