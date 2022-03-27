En Pis AHI Tutan Burçlar Hangisidir? İşte Bedduasıyla Ah Eden O Burçlar...

Bazı burçlar vardır ki kolay kolay ah etmez, ama ettikleri de nokta atışı yaparlar. İnsanların iki yakasının bir araya gelmesine bile izin vermezler.

Resmen bir iç geçirmeleri karşısındaki kişinin hayatının kaymasına neden olur. Böyle burçlardan direk kaçmak ya da her an gönüllerini hoş tutmak gerekir. İşte, ahlarıyla insan hayatını alt üst eden burçlar…

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