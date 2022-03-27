Seda Sayan’dan Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Aralarından Su Sızmıyordu; Çıkan Gerçek Titretti! Ne 3 Milyon, Ne 5 Milyon; Tam Tamına…
Son zamanların en çok konuşulan iki ismi yarışa girdi! Seda Sayan’dan gelen darbe dostluklarını bitirmiş bile olabilir! Aralarından su sızmayan ikilinin arasına para girdi! Gerçekler titretirken; aralarında milyon liraların olduğu gündeme düştü. Ne 3 milyon liralık, ne de 5 milyonluk bir meselenin ortaya çıkmasıyla ikilinin hayranları büyük bir şok geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi olarak yer almış iki isim, hayranlarını mest etmişti. O Ses Türkiye’de pekişen dostluklarının arasına hiçbir engel girememişti. Hadise, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’ın yeni çıkan şarkısını da sosyal medya hesabından paylaşmış ve destek olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise büyük skandal patladı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.