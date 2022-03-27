- 27 Mar 2022 - 16:55 G: 27 Mar 2022 - 17:08

Seda Sayan’dan Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Aralarından Su Sızmıyordu; Çıkan Gerçek Titretti! Ne 3 Milyon, Ne 5 Milyon; Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan iki ismi yarışa girdi! Seda Sayan’dan gelen darbe dostluklarını bitirmiş bile olabilir! Aralarından su sızmayan ikilinin arasına para girdi! Gerçekler titretirken; aralarında milyon liraların olduğu gündeme düştü. Ne 3 milyon liralık, ne de 5 milyonluk bir meselenin ortaya çıkmasıyla ikilinin hayranları büyük bir şok geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi olarak yer almış iki isim, hayranlarını mest etmişti. O Ses Türkiye’de pekişen dostluklarının arasına hiçbir engel girememişti. Hadise, geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’ın yeni çıkan şarkısını da sosyal medya hesabından paylaşmış ve destek olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise büyük skandal patladı!

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27 Mar 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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