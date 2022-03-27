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27 Mar 2022 - 16:55

Seda Sayan’dan Hadise’ye Tokat Gibi Darbe! Aralarından Su Sızmıyordu; Çıkan Gerçek Titretti! Ne 3 Milyon, Ne 5 Milyon; Tam Tamına…

Son zamanların en çok konuşulan iki ismi yarışa girdi! Seda Sayan’dan gelen darbe dostluklarını bitirmiş bile olabilir! Aralarından su sızmayan ikilinin arasına para girdi! Gerçekler titretirken; aralarında milyon liraların olduğu gündeme düştü. Ne 3 milyon liralık, ne de 5 milyonluk bir meselenin ortaya çıkmasıyla ikilinin hayranları büyük bir şok geçirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…