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30 Mar 2022 - 23:30

Survivor Hikmet Elendi İstanbul'a Geri Dönüyor! Öyle Bir Sonuç Açıklandı Ki, Kaderleri Değişti! Acun Ilıcalı Bile Şok Oldu…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in defteri kapandı! İstanbul dönüşü için anlaşmalar yakıldı! Geri döndüğü konuşulan Hikmet Tuğsuz için öyle bir açıklama geldi ki, Survivor yarışmasının kaderi değişti. Acun Ilıcalı’ya ve Acun Medya’ya gelen hakaret boyutundaki sözler herkesi zıvanadan çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…