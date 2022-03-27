Survivor Hikmet İstanbul'a Geri Dönüyor! Öyle Bir Sonuç Açıklandı Ki, Kaderleri Değişti! Acun Ilıcalı Bile Şok Oldu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet’in defteri kapandı! İstanbul dönüşü için anlaşmalar yakıldı! Geri döndüğü konuşulan Hikmet Tuğsuz için öyle bir açıklama geldi ki, Survivor yarışmasının kaderi değişti. Acun Ilıcalı’ya ve Acun Medya’ya gelen hakaret boyutundaki sözler herkesi zıvanadan çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde dokunulmazlık için yarışmacılar büyük bir mücadele vermişti. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmasında kazanan takım ünlüler olmuştu. Evrim Keklik’ten sonra potaya girecek isimse konseyde açıklanan oylarla Hikmet Tuğsuz olmuştu. Hikmet’in potaya girmesi ise her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.