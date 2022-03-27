- 27 Mar 2022 - 17:48 G: 27 Mar 2022 - 17:49

Merve Boluğur Kasıp Kavurdu; +18 Paylaşımıyla… Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz! Fermuarını İndirdikçe İndirdi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, sosyal medyayı kasıp kavurdu! “+18” ibaresini koyarak yapmış olduğu paylaşıma hayranları binlerce yorum yapacaktı ama Boluğur, tüm düşünceleri sildi attı! Birçok kişi ise “bundan sonra Murat Dalkılıç bile kurtaramaz” yorumlarında bulundu. Fermuarını indirdikçe indiren Boluğur, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda müzik piyasasında yer alacak olan Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç’a resmen rakip olacak. Sesini çok beğendiğini dile getiren Merve Boluğur, uzun bir süredir ekranlardan uzak. Oyunculuk alanından bir çalışma yapmadığı bilinen Merve Boluğur’un son paylaşımı ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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