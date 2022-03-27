Merve Boluğur Paylaşımı Şok Etti! Tulumunun Fermuarını Açınca +18 Uyarısında Bulundu! Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, sosyal medyayı kasıp kavurdu! “+18” ibaresini koyarak yapmış olduğu paylaşıma hayranları binlerce yorum yapacaktı ama Boluğur, tüm düşünceleri sildi attı! Birçok kişi ise “bundan sonra Murat Dalkılıç bile kurtaramaz” yorumlarında bulundu. Fermuarını indirdikçe indiren Boluğur, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda müzik piyasasında yer alacak olan Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç’a resmen rakip olacak. Sesini çok beğendiğini dile getiren Merve Boluğur, uzun bir süredir ekranlardan uzak. Oyunculuk alanından bir çalışma yapmadığı bilinen Merve Boluğur’un son paylaşımı ağızları yarım metre açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.