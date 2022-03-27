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27 Mar 2022 - 20:56

Merve Boluğur Paylaşımı Şok Etti! Tulumunun Fermuarını Açınca +18 Uyarısında Bulundu! Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, sosyal medyayı kasıp kavurdu! “+18” ibaresini koyarak yapmış olduğu paylaşıma hayranları binlerce yorum yapacaktı ama Boluğur, tüm düşünceleri sildi attı! Birçok kişi ise “bundan sonra Murat Dalkılıç bile kurtaramaz” yorumlarında bulundu. Fermuarını indirdikçe indiren Boluğur, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…