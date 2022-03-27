Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Mar 2022 - 20:50

Hadise Fileli Çorabı ve Minicik Elbisesiyle Yaktı Kavurdu! Nişanlısı Anında Atakta Bulundu! Alev Alev Yaktı! İncecik Bedeniyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, minicik elbisesi ve fileli çorabıyla bir bakanı bir daha baktırdı. Nişanlısı Dinçerler anında atakta bulunarak; biricik aşkına yorumlarda bulundu! Alev alev yakan Hadise, incecik bedeni bir kez daha kanıtladı! İşte Hadise’den gelen o paylaşım…