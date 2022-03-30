Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Ali Akdoğan Yaşıyor Mu? Dönünce Herkesi Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da büyük değişim başladı! Komiser Ali’nin yeniden diziye gireceği gündeme gelince; Caner’in ağzının burnunun kırılacağı ve yerden yere vurulacağı tahmin edilmeye başlandı. Senariste tepkiler gırla gelirken; Ali Komiser’i kimsenin unutamadığı görüldü. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde; Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi oyunculuk yeteneklerini kanıtlamış ve çok sevilen isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarını sallıyor. 16 yıldır ekranlarda olmasına rağmen yenilen senaryosu ve değişen kadrosuyla kendisini her zaman güncel tutuyor. Dizide bazı vedalar ise yüreklere kazıyor. Dizide yer alan Alp Korkmaz’sa Ali Komiser’e hayat veriyordu şimdi ise Ali’nin yeniden hayata döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.