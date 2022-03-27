- 27 Mar 2022 - 20:50

Arka Sokaklar Dizisine Ali Yeniden Dönüyor! Caner’in Ağzını Burnunu Kıracak; Yerden Yere Vuracak! Senariste Tepkiler Gırla…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da büyük değişim başladı! Komiser Ali’nin yeniden diziye gireceği gündeme gelince; Caner’in ağzının burnunun kırılacağı ve yerden yere vurulacağı tahmin edilmeye başlandı. Senariste tepkiler gırla gelirken; Ali Komiser’i kimsenin unutamadığı görüldü. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde; Zafer Ergin, Oya Akar, Şevket Çoruh, İlker İnanoğlu ve Özgür Ozan gibi oyunculuk yeteneklerini kanıtlamış ve çok sevilen isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi Cuma akşamlarını sallıyor. 16 yıldır ekranlarda olmasına rağmen yenilen senaryosu ve değişen kadrosuyla kendisini her zaman güncel tutuyor. Dizide bazı vedalar ise yüreklere kazıyor. Dizide yer alan Alp Korkmaz’sa Ali Komiser’e hayat veriyordu şimdi ise Ali’nin yeniden hayata döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 20:50 Ankara- Yaşam

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