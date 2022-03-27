- 27 Mar 2022 - 20:56

Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Değil Ama O İsim Ayrılıyor! Zırıl Zırıl Ağlatacak; Seyirci Donup Kalacak! Bu Kez Rıfat’tan Daha Beter! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda bu kez çok can yakıcı bir veda yaşanacak. Rıfat’ın değil ama o ismin ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Zırıl zırıl ağlatacak olan bu vedayla birlikte seyirci dondu kaldı. Rıfat’tan daha beterini yaşatacak olan Gönül Dağı dizisinde seyirciler adeta yıkıldı. Peki, Gönül Dağı dizisine hangi isim veda edecek?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağla gibi isimlerin başrolünde olduğu Gönül Dağı dizisi yayınlanan her bölümle reyting rekorlarını kırıyor. Dikkatleri üzerine çeken Gönül Dağı dizisinin son bölümünde ise Rıfat’ın meczup hali yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Şimdi ise Gönül Dağı dizisinde bir ismin vedası kesinleşti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Mar 2022 - 20:56 Ankara- Yaşam

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