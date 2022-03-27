- 27 Mar 2022 - 20:50

Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız...

Yaşam ve astroloji haritası insanların ayrılmaz en önemli parçaları arasında yerini alan temel taşlardır. Genlerden gelen insanların karakteristik özellikleri bir de burçlarla birleşiyor olmasından dolayı insanların gelecekte nasıl birisi olduğunu anlamak mümkün. Bazı burçlar var ki direk anne tarafına benziyor, hem fiziksel hem de davranış olacak. Eğer anne tarafını bu burçlar sevmiyorsa yandılar. İşte anne tarafına benzeyen burçlar…

Bazı burçlar direk baba tarafına benzedikleri gibi bazı burçlar da direk anne tarafına benzerler. Bu burçlarda olan kişilerin anne taraflarına benzemiyor olmaları gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Eğer bu burçlarda olan kişiler anne tarafını sevmiyorsa vay ki haline ne vay! İşte, anne tarafı ile bire bir aynı olan burçlar…

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27 Mar 2022 - 20:50 - Burç Haberleri

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Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız... mask
Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız...
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