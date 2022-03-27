Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız...

Bazı burçlar direk baba tarafına benzedikleri gibi bazı burçlar da direk anne tarafına benzerler. Bu burçlarda olan kişilerin anne taraflarına benzemiyor olmaları gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Eğer bu burçlarda olan kişiler anne tarafını sevmiyorsa vay ki haline ne vay! İşte, anne tarafı ile bire bir aynı olan burçlar…

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