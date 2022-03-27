Anne Tarafına Çeken Burçlar Hangisidir? Anne Tarafını Sevmiyorsanız Yandınız...
Yaşam ve astroloji haritası insanların ayrılmaz en önemli parçaları arasında yerini alan temel taşlardır. Genlerden gelen insanların karakteristik özellikleri bir de burçlarla birleşiyor olmasından dolayı insanların gelecekte nasıl birisi olduğunu anlamak mümkün. Bazı burçlar var ki direk anne tarafına benziyor, hem fiziksel hem de davranış olacak. Eğer anne tarafını bu burçlar sevmiyorsa yandılar. İşte anne tarafına benzeyen burçlar…
Bazı burçlar direk baba tarafına benzedikleri gibi bazı burçlar da direk anne tarafına benzerler. Bu burçlarda olan kişilerin anne taraflarına benzemiyor olmaları gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Eğer bu burçlarda olan kişiler anne tarafını sevmiyorsa vay ki haline ne vay! İşte, anne tarafı ile bire bir aynı olan burçlar…
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27 Mar 2022 - 20:50 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.