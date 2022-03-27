- 27 Mar 2022 - 21:14 G: 27 Mar 2022 - 21:19

Baba Tarafına Benzeyen Burçlar Hangisidir? İşte O Burçlar varsa Evde Rahat Yok...

Burçların karakteristik özellikleri pek çok kişinin merak konusu olurken aynı zamanda hangi burcun anne ve baba tarafından hangi tarafa çektiği de belli oluyor. Özellikle de bazı burçlar direk olarak baba tarafına çekmeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte baba tarafına çeken o burçlar ve merak edilen diğer detaylar…

Bazı burçların özellikle de belirli özellikleri direk anne ya da baba tarafından geliyor. Söz konusu olan burçlarda olan kişilerin baba tarafına benzemiyor olmaları düşünülemiyor bile. Belirli burçla direk olarak baba tarafının hık demiş burnundan düşmüş dedikleri cinsten olmalarıyla görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte baba tarafına bu kadar çeken burçlar ve konu hakkında merak edilen diğer ayrıntılar…

Devamı diğer sayfada!

27 Mar 2022 - 21:14 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Hazin Vedası! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama… mask
Teşkilat Dizisinin Başrol Oyuncusu Hazin Vedası! Her Şey Güzel Giderken, Seyirci Anlam Veremedi; Dondu Kaldılar! Herkes Başka Sanıyordu Ama…
Teşkilat Dizisinin Mimarı Mete Başkan Öldü Mü, Ayrılıyor Mu? Serdar’ın O Haykırışlarına Kalp Dayanmıyor! Mesut Akusta Diziden Ayrılacak Mı? mask
Teşkilat Dizisinin Mimarı Mete Başkan Öldü Mü, Ayrılıyor Mu? Serdar’ın O Haykırışlarına Kalp Dayanmıyor! Mesut Akusta Diziden Ayrılacak Mı?
Teşkilat Dizisinden Seyircilere Kötü Haber Gelebilir! Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı! mask
Teşkilat Dizisinden Seyircilere Kötü Haber Gelebilir! Senaryo Arap Saçına Döndü! Başrol Krizi Yönetmenin Elini Kolunu Bağladı!
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı! mask
Teşkilat Dizisinde Hakkı Dayı Öldü Mü, Diziden Ayrılıyor Mu? Hakkı Dayı’sı Her Şeyi Yerle Bir Etti! Tuncer Salman Diziden Ayrılacak Mı? Sosyal Medyayı Salladı, Yıktı!
Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Değil Ama O İsim Ayrılıyor! Zırıl Zırıl Ağlatacak; Seyirci Donup Kalacak! Bu Kez Rıfat’tan Daha Beter! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinden Rıfat Değil Ama O İsim Ayrılıyor! Zırıl Zırıl Ağlatacak; Seyirci Donup Kalacak! Bu Kez Rıfat’tan Daha Beter! Neler Oluyor?
Merve Boluğur Paylaşımı Şok Etti! Tulumunun Fermuarını Açınca +18 Uyarısında Bulundu! Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz! mask
Merve Boluğur Paylaşımı Şok Etti! Tulumunun Fermuarını Açınca +18 Uyarısında Bulundu! Bundan Sonra Murat Dalkılıç Bile Kurtaramaz!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status