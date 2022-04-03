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03 Nis 2022 - 22:36

'Baba Tarafına çekti bu çocuk' Diyeceğiniz O Burçlar? Çocuğunuz bu özelliklerini babadan almışsa Dikkat...

Burçların karakteristik özellikleri pek çok kişinin merak konusu olurken aynı zamanda hangi burcun anne ve baba tarafından hangi tarafa çektiği de belli oluyor. Özellikle de bazı burçlar direk olarak baba tarafına çekmeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte baba tarafına çeken o burçlar ve merak edilen diğer detaylar…