- 03 Nis 2022 - 22:36

'Baba Tarafına çekti bu çocuk' Diyeceğiniz O Burçlar? Çocuğunuz bu özelliklerini babadan almışsa Dikkat...

Burçların karakteristik özellikleri pek çok kişinin merak konusu olurken aynı zamanda hangi burcun anne ve baba tarafından hangi tarafa çektiği de belli oluyor. Özellikle de bazı burçlar direk olarak baba tarafına çekmeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte baba tarafına çeken o burçlar ve merak edilen diğer detaylar…

Bazı burçların özellikle de belirli özellikleri direk anne ya da baba tarafından geliyor. Söz konusu olan burçlarda olan kişilerin baba tarafına benzemiyor olmaları düşünülemiyor bile. Belirli burçla direk olarak baba tarafının hık demiş burnundan düşmüş dedikleri cinsten olmalarıyla görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte baba tarafına bu kadar çeken burçlar ve konu hakkında merak edilen diğer ayrıntılar…

Devamı diğer sayfada!

03 Nis 2022 - 22:36 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evlilikte En Lider Burçlar Hangisidir? İşte Evde Haberi Olmadan Kuş Uçurtmayan O Burçlar… mask
Evlilikte En Lider Burçlar Hangisidir? İşte Evde Haberi Olmadan Kuş Uçurtmayan O Burçlar…
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar…
Cebinde Büyük Akrep Taşıyan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Cebine Hayatta Sokmayan O Burçlar… mask
Cebinde Büyük Akrep Taşıyan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Cebine Hayatta Sokmayan O Burçlar…
Ankara’da Akaryakıt Pompa Fiyatları Düştü! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 3 Nisan Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu? mask
Ankara’da Akaryakıt Pompa Fiyatları Düştü! Benzin, LPG Ve Motorinde Son Şans! 3 Nisan Benzin, LPG, Motorin Fiyatları Ne Kadar Oldu?
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!” mask
Survivor Mert Öcal ve Hakan Hatipoğlu’nun Kavga Sebebi Ortaya Çıktı! Kardeşten Öteydiler; Kanlı Bıçaklı Oldular! “Aşkıyla Dalga Geçti!”
Tarım Kredi Market ve TMO Market Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin… mask
Tarım Kredi Market ve TMO Market Ortak İndirim Kararı Aldı! TMO Ayçiçek Yağı Sadece 27 TL, 99 TL, 129 TL'ye Düştü! Ramazan'da Yetişen Alacak, Acele Edin…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status