Ankara'da ev kiraları 2 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022...

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde ev kiralarına öyle bir zam geldi ki kiracılar artık ne yapacakları konularda zorluk çekmeye başladılar. Her şeye gelen devasa zamlar ev kiralarını da direk bir şekilde etkiledi.

Kimse bu kadar zam üstüne zam geleceğini beklemezken 2022 yılı adeta herkesin çok zorlu süreçlerden geçmesine neden oldu. Türkiye’nin dört bir yanında bu kadar zamlanan ev kiraları neden bu hale geldi bir hayli merak ediyor.

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