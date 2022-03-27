- 27 Mar 2022 - 22:53

Ankara'da ev kiraları 2 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022...

Ankara’da ev kiralarına öyle bir zam geldi ki tam iki katına kadar çıktı. Kiracılar çok zor durumda. Ev kiralarının ne kadar olduğu, Ankara en ucuz kiralık evlerin nerede olduğu bir hayli merak ediliyor. İşte, Ankara en ucuz ev kiraları…

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde ev kiralarına öyle bir zam geldi ki kiracılar artık ne yapacakları konularda zorluk çekmeye başladılar. Her şeye gelen devasa zamlar ev kiralarını da direk bir şekilde etkiledi.

Kimse bu kadar zam üstüne zam geleceğini beklemezken 2022 yılı adeta herkesin çok zorlu süreçlerden geçmesine neden oldu. Türkiye’nin dört bir yanında bu kadar zamlanan ev kiraları neden bu hale geldi bir hayli merak ediyor.

Devamı Diğer Sayfada!

27 Mar 2022 - 22:53 - Ekonomi

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Ankara'da ev kiraları 2 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022... mask
Ankara'da ev kiraları 2 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022...
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