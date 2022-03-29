Ankara'da ev kiraları 3 kat arttı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022...

Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük illerde ev kiralarına öyle bir zam geldi ki kiracılar artık ne yapacakları konularda zorluk çekmeye başladılar. Her şeye gelen devasa zamlar ev kiralarını da direk bir şekilde etkiledi.

Kimse bu kadar zam üstüne zam geleceğini beklemezken 2022 yılı adeta herkesin çok zorlu süreçlerden geçmesine neden oldu. Türkiye’nin dört bir yanında bu kadar zamlanan ev kiraları neden bu hale geldi bir hayli merak ediyor.

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Kira kontratı dolmadan kiracı çıkarılabilir mi?

Kira kontratı dolmadan haklı nedenler bulunmuyorsa, kiracının evden çıkarılması talep edilemez.

Eski kiracıya ‘Ya yüksek kira öde ya da çık’ denilebilir mi?

Ev sahibi kontrat süresi dolmadan kiracısına “Ya güncellenen yüksek kirayı öde ya da çık” diyemez. Kira artışı TÜFE ya da sözleşmedeki hükümlere göre yapılır. Özetle ev sahipleri kafalarına göre “kiralar çok arttı” diye kiracılarını çıkaramazlar. Bunun için haklı nedenleri olması gerekir.

Bu nedenlerin başında kira borcunu ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gelir. Kiracıya noterden kira borcunu ödemesi için ihtar gönderilip, 30 gün süre verilir. Bu süre geçtikten sonra hala ödeme yoksa, tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir.

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