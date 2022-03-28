ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Mart 2022 Salı Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 29 Mart 2022 Salı Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamış olan Ankaralılar, ASKİ’nin bu hafta herhangi bir su kesintisi ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyor. Su kesintileri ile ilgili bir duyuru yayınlamış olan ASKİ, bugün için o bölgede yaşayan başkentlileri uyarıyor. Peki, ASKİ 29 Mart 2022 Salı Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 29 Mart 2022 Salı Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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