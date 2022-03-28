- 28 Mar 2022 - 17:17

Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 28 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Haftaya dokuz ayrı ilçede gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile başlayacak Ankaralılar için kesintilerin ne kadar süreceği ve ne zaman son bulacağı da Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 28 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

28 Mar 2022 - 17:17 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...   mask
Ankara’ya Yaz Geliyor Artık! 7 Günlük Hava Durumunu Görenler Kombiyi Kapatacak! Isınma Haberi Meteorolojiden Geldi! İşte 28 Mart 2022 Hava Durumu...  
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 28 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Mart 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 25 Mart 2022 Cuma Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir? mask
Ankara 1 Nolu Baro Başkanı Kemal Koranel İstifa Etti! Kemal Koranel'in İstifasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Avukat Kemal Koranel Kimdir?
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 24 Mart 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Hop Oturup Hop Kalkan Burçlar Hangisidir? İşte Öfkesinden Yerinde Oturamayan O Burçlar… mask
Hop Oturup Hop Kalkan Burçlar Hangisidir? İşte Öfkesinden Yerinde Oturamayan O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kemal Sunal Gibi Unutulmaz Esprileri Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Komik Burçlar… Onlarla Asla Yaşlanmazsınız mask
Kemal Sunal Gibi Unutulmaz Esprileri Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Komik Burçlar… Onlarla Asla Yaşlanmazsınız
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Büyük Kariyer Başlangıcı Olacak Burçlar Açıklandı! Nisan’da Büyük İş Projelerine İmza Atacak O Burçlar…
Nisan Ayında Evliliğe Evet Diyecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Aile Kuracak O Burçlar… mask
Nisan Ayında Evliliğe Evet Diyecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Aile Kuracak O Burçlar…
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Tüm Maddi Fırsatlar O Burçları Bulacak… mask
Nisan Ayında Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı! İşte Nisan’da Tüm Maddi Fırsatlar O Burçları Bulacak…
Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek O Burçlar… mask
Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek Burçlar Açıklandı! İşte Nisan Ayında Şans Yüzüne Gülecek O Burçlar…
Hande Erçel’den Hayranlarına Kahreden Haber! O Defteri Kapattı; Artık Olmayacağı Açıklandı! Rotaya Oluşturdu; Resti Çekti! Bundan Sonra… mask
Hande Erçel’den Hayranlarına Kahreden Haber! O Defteri Kapattı; Artık Olmayacağı Açıklandı! Rotaya Oluşturdu; Resti Çekti! Bundan Sonra…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status