Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Mart 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 28 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Haftaya dokuz ayrı ilçede gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile başlayacak Ankaralılar için kesintilerin ne kadar süreceği ve ne zaman son bulacağı da Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 28 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 28 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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