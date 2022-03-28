- 28 Mar 2022 - 23:38 G: 28 Mar 2022 - 23:39

Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 29 Mart 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Haftaya dokuz ayrı ilçede gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile başlayacak Ankaralılar için kesintilerin ne kadar süreceği ve ne zaman son bulacağı da Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 29 Mart 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 29 Mart 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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28 Mar 2022 - 23:38 - Yaşam

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