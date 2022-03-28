Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Mart 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 29 Mart 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Haftaya dokuz ayrı ilçede gerçekleşecek olan elektrik kesintileri ile başlayacak Ankaralılar için kesintilerin ne kadar süreceği ve ne zaman son bulacağı da Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 29 Mart 2022 Salı Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 29 Mart 2022 Salı Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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