Merve Boluğur Sütyenini Çıkartıp Bir Kenara Attı! "Bu Kadar da Olmaz" Deniliyordu Oldu! Açıklamaları Daha da Şaşırttı...

Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle bilinen Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarından dolayı adından oldukça sık bir şekilde bahsettiriyor. Acemi Cadı isimli eski dizide, Ayşegül karakterine hayat veren ve bu karakterle bir dönem milyonlarca insanın aşkı olan Boluğur, uzun zamandır hiçbir dizisi olmamasına rağmen bu popülerliği yakalamayı başardı. İşte yeni paylaşımı ve şoka sokan o açıklaması!

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