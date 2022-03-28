Merve Boluğur Sütyenini Çıkartıp Bir Kenara Attı! "Bu Kadar da Olmaz" Deniliyordu Oldu! Açıklamaları Daha da Şaşırttı...
Ekranlarda çok uzun süredir görünmeyen ve magazin gündemine genel olarak sosyal medyada yaptıklarıyla gelip, dikkatleri üzerinde toplayan Merve Boluğur; son dönemde paylaşımlarıyla ses getiriyor. Özellikle sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla hemen hemen her hafta gündemde olan Boluğur, son olarak 18+ uyarısıyla birlikte şoktan şoka soktu.
Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle bilinen Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarından dolayı adından oldukça sık bir şekilde bahsettiriyor. Acemi Cadı isimli eski dizide, Ayşegül karakterine hayat veren ve bu karakterle bir dönem milyonlarca insanın aşkı olan Boluğur, uzun zamandır hiçbir dizisi olmamasına rağmen bu popülerliği yakalamayı başardı. İşte yeni paylaşımı ve şoka sokan o açıklaması!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.