- 28 Mar 2022 - 10:45 G: 28 Mar 2022 - 11:12

Merve Boluğur Sütyenini Çıkartıp Bir Kenara Attı! "Bu Kadar da Olmaz" Deniliyordu Oldu! Açıklamaları Daha da Şaşırttı...

Ekranlarda çok uzun süredir görünmeyen ve magazin gündemine genel olarak sosyal medyada yaptıklarıyla gelip, dikkatleri üzerinde toplayan Merve Boluğur; son dönemde paylaşımlarıyla ses getiriyor. Özellikle sütyensiz pozları ve açıklamalarıyla hemen hemen her hafta gündemde olan Boluğur, son olarak 18+ uyarısıyla birlikte şoktan şoka soktu.

Murat Dalkılıç ile yaşadığı birliktelikle bilinen Merve Boluğur, son günlerde sosyal medya paylaşımlarından dolayı adından oldukça sık bir şekilde bahsettiriyor. Acemi Cadı isimli eski dizide, Ayşegül karakterine hayat veren ve bu karakterle bir dönem milyonlarca insanın aşkı olan Boluğur, uzun zamandır hiçbir dizisi olmamasına rağmen bu popülerliği yakalamayı başardı. İşte yeni paylaşımı ve şoka sokan o açıklaması!

Detaylar diğer sayfada!

28 Mar 2022 - 10:45 Ankara- Yaşam

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