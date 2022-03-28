Evlilik yaşamında en zor olan şeylerden birisi de ‘evde kimin sözünün daha çok dinleneceği’ konusunda anlaşmak oluyor. Elbette ideal olan ortak karar almak olsa da bu listede yer alan burçlardan biriyle evliyseniz, bu ortak karar alma hayalini rafa kaldırmanız gerekiyor! Peki, evlilikte en lider burçlar hangisidir? İşte evde haberi olmadan kuş uçurtmayan o burçlar…