Konuşanlar'da Büyük Rezillik! Hasan Can Kaya Bile Şoktan Şoka Girdi, O İzleyici Milyonları Titretti! 2 Gün Önce Vefat Eden Eniştesi...
Daha önceleri Youtube'da olan ve belirli bir şöhrete ulaştıktan sonra Exxen'e geçen Konuşanlar programı oldukça hızlı ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın eğlenceli sunumuyla birlikte çekilen bölümlere sahip olan Konuşanlar programı çok fazla küfür bulunduğundan dolayı bazıları tarafından hiç sevilmezken, hayranları da oldukça fazla.
Konuşanlar programında gündeme bomba gibi düşen olay herkesi şaşırttı. Ahlak sınırlarını zorladığı ve utanma duygusunun oldukça köreldiği bilinen Hasan Can Kaya'nın bile donakaldığı bu olay, "yok artık, bu kadar olur" dedirtti. İşte detaylar!
Detaylar diğer sayfada!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.