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28 Mar 2022 - 10:59

Konuşanlar'da Büyük Rezillik! Hasan Can Kaya Bile Şoktan Şoka Girdi, O İzleyici Milyonları Titretti! 2 Gün Önce Vefat Eden Eniştesi...

Daha önceleri Youtube'da olan ve belirli bir şöhrete ulaştıktan sonra Exxen'e geçen Konuşanlar programı oldukça hızlı ve eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Hasan Can Kaya'nın eğlenceli sunumuyla birlikte çekilen bölümlere sahip olan Konuşanlar programı çok fazla küfür bulunduğundan dolayı bazıları tarafından hiç sevilmezken, hayranları da oldukça fazla.