Üç Kuruş Sağ Gösterip Sol Vurdu, Milyonlar İnanamadı! Show TV Fişini Çekmiş, Bir Kenara Atmıştı! Meğer Gerçekler... İşte Üç Kuruş Dizisi ve Akıbeti!

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrol oyuncuları olarak yer aldığı Üç Kuruş dizisi; Çukur'a rakip olarak gösterilen, Roman mahallesinde geçen bir hikayeyi konu alıyordu. Sezona çok iyi bir şekilde başlayan ve çok sayıda kişiyi hayran bırakan dizi, ilerleyen bölümlerde resmen yıkımla karşı karşıya kaldı!

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