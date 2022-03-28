Üç Kuruş Sağ Gösterip Sol Vurdu, Milyonlar İnanamadı! Show TV Fişini Çekmiş, Bir Kenara Atmıştı! Meğer Gerçekler... İşte Üç Kuruş Dizisi ve Akıbeti!
Show TV ekranlarında büyük beğeni toplayıp kısa sürede en sevilenler arasına yerleşen ve Çukur dizisine alternatif olarak gösterilen, ekran macerasına çok büyük bir iddiayla birlikte başlayan Üç Kuruş dizisinden çok kötü bir haber geldi. Geldi gelmesine fakat, gerçekler herkese şaşkınlıktan "yok artık" dedirtti.
Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrol oyuncuları olarak yer aldığı Üç Kuruş dizisi; Çukur'a rakip olarak gösterilen, Roman mahallesinde geçen bir hikayeyi konu alıyordu. Sezona çok iyi bir şekilde başlayan ve çok sayıda kişiyi hayran bırakan dizi, ilerleyen bölümlerde resmen yıkımla karşı karşıya kaldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.