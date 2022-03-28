Teni Ve Kokusuyla Sizi Aşık Edecek Burçlar Hangisidir? Her Anı Sevgi Kokan O Burçlar…
Uzmanlar, kokunun en önemli insan hafızalarından biri olduğunu söylüyor. Bu listede yer alan burçlar ise, hafızalara kesinlikle kokuları ve seçtikleri kokuların tenlerine olan uyumlarıyla kazınıyor! Sizde teni ve kokusuyla sizi aşık edecek burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Uzmanlar, kokunun en önemli insan hafızalarından biri olduğunu söylüyor. Bu listede yer alan burçlar ise, hafızalara kesinlikle kokuları ve seçtikleri kokuların tenlerine olan uyumlarıyla kazınıyor! Peki, teni ve kokusuyla sizi aşık edecek burçlar hangisidir? Her anı sevgi kokan o burçlar…
28 Mar 2022 - 12:11 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.