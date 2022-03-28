Uzmanlar, kokunun en önemli insan hafızalarından biri olduğunu söylüyor. Bu listede yer alan burçlar ise, hafızalara kesinlikle kokuları ve seçtikleri kokuların tenlerine olan uyumlarıyla kazınıyor! Peki, teni ve kokusuyla sizi aşık edecek burçlar hangisidir? Her anı sevgi kokan o burçlar…