Aşkta Çok Kötü, Arkadaşlık Çok İyi Burçlar Hangisidir? İşte Beklentisine Göre Değişen O Burçlar…

Her zaman her burcun insanı bütün ilişkilerinde başarılı olamıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler aşktan çok arkadaşlık ilişkilerinde başarı gösterebilen kişiler oluyor. Öte yandan bu burçlara sahip olan kişiler ile aşk yaşamadan hemen önce bu listeye göz atmanızda fayda bulunuyor! Peki, aşkta çok kötü, arkadaşlık çok iyi burçlar hangisidir? İşte beklentisine göre değişen o burçlar…

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