Aşkta Çok Kötü, Arkadaşlık Çok İyi Burçlar Hangisidir? İşte Beklentisine Göre Değişen O Burçlar…
Her zaman her burcun insanı bütün ilişkilerinde başarılı olamıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler aşktan çok arkadaşlık ilişkilerinde başarı gösterebilen kişiler oluyor. Sizde aşkta çok kötü, arkadaşlıkta çok iyi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her zaman her burcun insanı bütün ilişkilerinde başarılı olamıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler aşktan çok arkadaşlık ilişkilerinde başarı gösterebilen kişiler oluyor. Öte yandan bu burçlara sahip olan kişiler ile aşk yaşamadan hemen önce bu listeye göz atmanızda fayda bulunuyor! Peki, aşkta çok kötü, arkadaşlık çok iyi burçlar hangisidir? İşte beklentisine göre değişen o burçlar…
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28 Mar 2022 - 13:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.