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Kayseri Yamaç Paraşütü

Kayseri yamaç paraşütü noktasında doğayı seven ve doğayla iç içe olmaktan keyiflenenler için uzun bir sıralama yaptık. Bu sıralamada; tüm Kayseri Yamaç Paraşütü firmalarını tek tek görebilir, istediğinizle iletişime geçebilirsiniz.

Kayseri Yamaç Paraşütü noktasında uzman olan firmaları derlediğimiz gibi, en uygun fiyatlıları da sıralamak istedik. Fakat Kayseri Yamaç Paraşütü noktasında fiyatlar sabit olup 2021 - 2022 Sezonu için güncel olarak 500₺ ücret talep edilmektedir. İşte Kayseri Yamaç Paraşütü firmaları ve fiyatları...

Kayseri Yamaç Paraşütü Fiyatları

Kayseri yamaç paraşütü fiyatları güncel olarak 500₺ olarak kendini gösteriyor. Alt limit olan 500 TL, pilottan pilota değişim göstermekle birlikte 750 TL, 1000 TL gibi rakamlara da çıkabiliyor. Fakat birçok firmanın bu noktada 500₺'ye hizmet verdiğini söylemek mümkün. Yaklaşık 20 firmanın boy gösterdiği Kayseri Yamaç Paraşütü alanında hangi firmalarla çalışabileceğinizi ise yapılan yorumlara göre bir alt başlıkta derledik.

Kayseri Yamaç Paraşütü Firmaları

Kayseri Yamaç Paraşütü firmaları bir hayli fazla. Sizler için yorumlara tek tek bakarak en değerli ve olumlu müşteri deneyimi yaşatan firmaları derledik. İşte Kayseri Yamaç Paraşütü Firmaları:

Kayseri Ali Dağı Yamaç Paraşütü - 0553 642 9752

Kayseri Yamaç Paraşütü - 0552 006 68 92

Kayseri Erciyes Paraşüt - 0505 993 06 38

Kayseri Yamaç Paraşütü - 0553 642 9752

Kayseri'de en olumlu yoruma sahip olan 3 firma bu şekilde kendini gösteriyor. Kayseri yamaç paraşütü sektöründe hizmet veren diğer firmalar da var. Fakat olumlu müşteri deneyimi açısından ilk sırada bu firmalar kendini gösteriyor.

Kayseri Yamaç Paraşütü Nerede Yapılır?

Kayseri Yamaç Paraşütü güncel olarak Kayseri Ali Dağı'nda yapılmaktadır. Uçuşların başladığı Ali Dağı'nda iniş, Kayseri Yamaç Paraşüt İniş Pisti'nde olmaktadır. Talas ilçesi sınırlarında yer alan 2 bölge de seyir keyfi yüksek, doğa tutkunlarının oldukça beğendiği bir bölge olarak kendini gösteriyor.

Kayseri Yamaç Paraşütü Sık Sorulan Sorular

1- Yükseklik Korkum Var, Kayseri Yamaç Paraşütü Yapabilir miyim?

- Evet, yapabilirsiniz. Yükseklik algısı oluşmadığı için 2-3 dakikalık süre içerisinde alışma gerçekleşir. Bu da; herhangi bir korkuya sebebiyet vermemektedir.

2- Hangi Kilogram Aralığında Kayseri Yamaç Paraşütü Uçuş Gerçekleştirilir?

- 20 KG ila 115 KG arasında bireyler Kayseri Yamaç Paraşütü için uygundur.

3- Kayseri Yamaç Paraşütü için eğitim almam gerekiyor mu?

- Uçuş öncesi 10 dakikalık bilgilendirmeyle profesyonel pilotlar eşliğinde uçuş gerçekleştirildiği için ekstra bir eğitim almaya gerek duyulmuyor.

4- Sağlık Sorunları Kayseri Yamaç Paraşütü uçuşuna engel mi?

- Kayseri Yamaç Paraşütü için panik atak ve kalp rahatsızlığı dışında herhangi bir sağlık sorunu Kayseri Yamaç Paraşütü uçuşu için engel oluşturmamaktadır.