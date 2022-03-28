Gönül ister ki, her burca sahip olan insanlar Aslanlar kadar cömert bir cebe sahip olsun! Ancak, bu listede yer alan burçlar, Aslanların tam aksine çevrelerinde cimrilikleriyle nam salmış bulunuyor. Cebinde adeta akrep taşıyan bu burçların para harcaması ise, söz konusu bile olamıyor! Peki, cebinde büyük akrep taşıyan burçlar hangisidir? İşte elini cebine hayatta sokmayan o burçlar…