Cebinde Büyük Akrep Taşıyan Burçlar Hangisidir? İşte Elini Cebine Hayatta Sokmayan O Burçlar…
Gönül ister ki, her burca sahip olan insanlar Aslanlar kadar cömert bir cebe sahip olsun! Ancak, bu listede yer alan burçlar, Aslanların tam aksine çevrelerinde cimrilikleriyle nam salmış bulunuyor. Sizde cebinde adeta Akrep taşıyan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Gönül ister ki, her burca sahip olan insanlar Aslanlar kadar cömert bir cebe sahip olsun! Ancak, bu listede yer alan burçlar, Aslanların tam aksine çevrelerinde cimrilikleriyle nam salmış bulunuyor. Cebinde adeta akrep taşıyan bu burçların para harcaması ise, söz konusu bile olamıyor! Peki, cebinde büyük akrep taşıyan burçlar hangisidir? İşte elini cebine hayatta sokmayan o burçlar…
28 Mar 2022 - 13:58 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.