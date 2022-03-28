- 28 Mar 2022 - 14:02 G: 28 Mar 2022 - 14:08

Fenomen Sibil Çetinkaya Bakın Kaç Yaşında! Sibil Çetinkaya Ne Mezunu, Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir?

Geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı’nın da katıldığı sosyal medya fenomeni Dila Tarkan’ın düğününde davetliler arasında yer alan Sibil Çetinkaya, düğünde giydiği kıyafetler ile sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Sizde Sibil Çetinkaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...

Geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı’nın da katıldığı sosyal medya fenomeni Dila Tarkan’ın düğününde davetliler arasında yer alan Sibil Çetinkaya, düğünde giydiği kıyafetler ile sosyal medyanın en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Dekolteli tercihleri ile gözleri üzerine çeviren Sibil Çetinkaya’nın fotoğrafları binlerce beğeni alırken; ünlü ismin düğünden paylaştığı hikayeler de defalarca izlendi. Öte yandan düğündeki kıyafetinin ardından herkes Sibil Çetinkaya’yı daha yakından takip etmeye başladı! Peki, fenomen Sibil Çetinkaya kaç yaşında? Sibil Çetinkaya ne mezunu, mesleği nedir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

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28 Mar 2022 - 14:02 - Magazin

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