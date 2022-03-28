- 28 Mar 2022 - 20:08

Fenomen Işıl Işık Bakın Kaç Yaşında! Işıl Işık Ne Mezunu, Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir? Korku Roman Yazarı Işıl Işık Kitapları...

Farklı bir alanda içerik üretmesi nedeniyle alanında çalışan tek kadın olan korku roman yazarı ve korku içerikli hikaye anlatıcısı Işıl Işık, Youtube kanalının en çok takip edilen isimleri arasındaki yerini almaya başladı. Özellikle son dönemlerde daha çok takip edilir hale gelen Işıl Işık ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Farklı bir alanda içerik üretmesi nedeniyle alanında çalışan tek kadın olan korku roman yazarı ve korku içerikli hikaye anlatıcısı Işıl Işık, Youtube kanalının en çok takip edilen isimleri arasındaki yerini almaya başladı. Özellikle son dönemlerde daha çok takip edilir hale gelen Işıl Işık, farklı hikayelerini kitaplaştırdıktan sonra popülaritesini daha da artırdı. Hikayelerinin yanı sıra videolarında dönem dönem kendi yaşamına da yer veren Işıl Işık hakkında bilinmeyenler ise, nihayet ortaya çıktı. Peki, korku roman yazarı fenomen Işıl Işık kaç yaşında? Işıl Işık ne mezunu, mesleği nedir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

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28 Mar 2022 - 20:08 - Magazin

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