Korku Roman Yazarı Fenomen Işıl Işık Bakın Kaç Yaşında! Işıl Işık Ne Mezunu, Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir?

Farklı bir alanda içerik üretmesi nedeniyle alanında çalışan tek kadın olan korku roman yazarı ve korku içerikli hikaye anlatıcısı Işıl Işık, Youtube kanalının en çok takip edilen isimleri arasındaki yerini almaya başladı. Özellikle son dönemlerde daha çok takip edilir hale gelen Işıl Işık, farklı hikayelerini kitaplaştırdıktan sonra popülaritesini daha da artırdı. Hikayelerinin yanı sıra videolarında dönem dönem kendi yaşamına da yer veren Işıl Işık hakkında bilinmeyenler ise, nihayet ortaya çıktı. Peki, korku roman yazarı fenomen Işıl Işık kaç yaşında? Işıl Işık ne mezunu, mesleği nedir, aslen nerelidir? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...