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28 Mar 2022 - 16:09

Kemal Sunal Gibi Unutulmaz Esprileri Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Komik Burçlar… Onlarla Asla Yaşlanmazsınız

Her burcun insanı Oğlaklar ya da Başaklar gibi sürekli olarak asık suratla gezmiyor. Bu listede yer alan burçlar Oğlaklar ve Başakların tam aksine her zaman Kemal Sunal gibi etrafındaki güldüren ve kendileri de kahkaha atmaktan asla yorulmayan insanlar oluyor. Sizde Büyük Usta Kemal Sunal gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...