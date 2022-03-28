Kemal Sunal Gibi Unutulmaz Esprileri Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Komik Burçlar… Onlarla Asla Yaşlanmazsınız
Her burcun insanı Oğlaklar ya da Başaklar gibi sürekli olarak asık suratla gezmiyor. Bu listede yer alan burçlar Oğlaklar ve Başakların tam aksine her zaman Kemal Sunal gibi etrafındaki güldüren ve kendileri de kahkaha atmaktan asla yorulmayan insanlar oluyor. Sizde Büyük Usta Kemal Sunal gibi olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı Oğlaklar ya da Başaklar gibi sürekli olarak asık suratla gezmiyor. Bu listede yer alan burçlar Oğlaklar ve Başakların tam aksine her zaman Kemal Sunal gibi etrafındaki güldüren ve kendileri de kahkaha atmaktan asla yorulmayan insanlar oluyor! Peki, Kemal Sunal gibi unutulmaz esprileri olan burçlar hangisidir? İşte en komik burçlar…
28 Mar 2022 - 16:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.