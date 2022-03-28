Survivor Elif Acun Ilıcalı’yı Resmen Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Milyonlara Peçete Dayanmadı, Ortalık Darmaduman Oldu!
Survivor All Star’da şok ayrılık herkesi derinden etkiledi. Birleşme partisine kadar dokunulmaz olmayı garantileyen Elif vedası Acun Ilıcalı’yı resmen hüngür hüngür ağlatıyordu. Adada arkadaşlarına öyle bir veda etti ki milyonlara peçete dayanmadı, ortalık darmaduman oldu. Bu vedayı kimse hak etmiyordu…
Survivor All Star’ın en güçlü isimlerinden birisi olan Elif, adaya veda ederken arkadaşlarına söylediği sözler ile yüreklere dokundu.
Yarışmada yer aldığı her iki sezonda da dik duruşu, karakteri, oyunlardaki başarısı ve hanımefendi kişiliği ile dikkatleri çeken Elif, yaşadığı sağlık sorunlarına daha fazla dayanamayınca hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Finalist adayı olmayı hak eden ve milyonların gönlünde en güçlü finalist adayı olarak gözlenen Elif, bir anda sağlık sorunundan dolayı adadan ayrılmak zorunda kaldı.
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28 Mar 2022 - 21:13 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.