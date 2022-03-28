- 28 Mar 2022 - 21:13 G: 28 Mar 2022 - 21:15

Survivor Elif Acun Ilıcalı’yı Resmen Hüngür Hüngür Ağlatıyordu! Milyonlara Peçete Dayanmadı, Ortalık Darmaduman Oldu!

Survivor All Star’da şok ayrılık herkesi derinden etkiledi. Birleşme partisine kadar dokunulmaz olmayı garantileyen Elif vedası Acun Ilıcalı’yı resmen hüngür hüngür ağlatıyordu. Adada arkadaşlarına öyle bir veda etti ki milyonlara peçete dayanmadı, ortalık darmaduman oldu. Bu vedayı kimse hak etmiyordu…

Survivor All Star’ın en güçlü isimlerinden birisi olan Elif, adaya veda ederken arkadaşlarına söylediği sözler ile yüreklere dokundu.

Yarışmada yer aldığı her iki sezonda da dik duruşu, karakteri, oyunlardaki başarısı ve hanımefendi kişiliği ile dikkatleri çeken Elif, yaşadığı sağlık sorunlarına daha fazla dayanamayınca hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Finalist adayı olmayı hak eden ve milyonların gönlünde en güçlü finalist adayı olarak gözlenen Elif, bir anda sağlık sorunundan dolayı adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Devamı Diğer Sayfada!

28 Mar 2022 - 21:13 - Survivor 2022

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