- 28 Mar 2022 - 23:23

Survivor Yarışmacıları Kaç Kilo Verdi 2022! Böyle Bir Şey Olamaz, Bu Nasıl Bir Eriyiştir? Resmen Yok Olacaklar! İşte En Çok Kilo Veren Yarışmacılar...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor All Star’da akıl almaz anlar meydana geldi. O kadar aç kaldılar ki bir insan bu kadar kısa sürede ancak bu kadar kilo verebilirdi. Gören herkesi şaşkına çevirdi, kilosuyla başı dertte olan herkes Survivor’a gitmek istedi. En yüksek yüzde ile kilo veren bir kadın bir erkek yarışmacı için hiç beklenmedik bir anda yemek ödülü verileceğini duyanlar şok geçirdi. İşte, o anlar…

Acun Ilıcalı birleşme partisinde bil bakalım oyunda bu sezonun hangi yarışmacısı, geçmiş sezonun hangi yarışmacıları ile eşleşecek açıklamasının hemen ardından kim kaç kilo verdi onlara baktılar. Kilo verme oranları açıklanmadan hemen önce Acun Ilıcalı yine gösterdi patronluğunu.

En çok yüzde olarak kilo  veren bir kadın bir de erkek yarışmacı için hiç beklemedikleri, en ihtiyaçları olduğu zamanda yemek ödülü verileceğini açıkladı. Peki, kim ne kadar kilo verdi?

Devamı Diğer Sayfada!

28 Mar 2022 - 23:23 - Survivor 2022

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