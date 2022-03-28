Survivor Yarışmacıları Kaç Kilo Verdi 2022! Böyle Bir Şey Olamaz, Bu Nasıl Bir Eriyiştir? Resmen Yok Olacaklar! İşte En Çok Kilo Veren Yarışmacılar...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor All Star’da akıl almaz anlar meydana geldi. O kadar aç kaldılar ki bir insan bu kadar kısa sürede ancak bu kadar kilo verebilirdi. Gören herkesi şaşkına çevirdi, kilosuyla başı dertte olan herkes Survivor’a gitmek istedi. En yüksek yüzde ile kilo veren bir kadın bir erkek yarışmacı için hiç beklenmedik bir anda yemek ödülü verileceğini duyanlar şok geçirdi. İşte, o anlar…
Acun Ilıcalı birleşme partisinde bil bakalım oyunda bu sezonun hangi yarışmacısı, geçmiş sezonun hangi yarışmacıları ile eşleşecek açıklamasının hemen ardından kim kaç kilo verdi onlara baktılar. Kilo verme oranları açıklanmadan hemen önce Acun Ilıcalı yine gösterdi patronluğunu.
En çok yüzde olarak kilo veren bir kadın bir de erkek yarışmacı için hiç beklemedikleri, en ihtiyaçları olduğu zamanda yemek ödülü verileceğini açıkladı. Peki, kim ne kadar kilo verdi?
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28 Mar 2022 - 23:23 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.