Survivor Yarışmacıları Kaç Kilo Verdi 2022! Böyle Bir Şey Olamaz, Bu Nasıl Bir Eriyiştir? Resmen Yok Olacaklar! İşte En Çok Kilo Veren Yarışmacılar...

Acun Ilıcalı birleşme partisinde bil bakalım oyunda bu sezonun hangi yarışmacısı, geçmiş sezonun hangi yarışmacıları ile eşleşecek açıklamasının hemen ardından kim kaç kilo verdi onlara baktılar. Kilo verme oranları açıklanmadan hemen önce Acun Ilıcalı yine gösterdi patronluğunu.

En çok yüzde olarak kilo veren bir kadın bir de erkek yarışmacı için hiç beklemedikleri, en ihtiyaçları olduğu zamanda yemek ödülü verileceğini açıkladı. Peki, kim ne kadar kilo verdi?

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