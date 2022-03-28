- 28 Mar 2022 - 22:19 G: 28 Mar 2022 - 22:35

Hande Erçel Ortalığı Yakıp Yıktı! Kerem Bürsin Kafasını Ellerinin Arasına Alıp Ağlayabilir! Öyle Bir Açıldı ki; Güzelliğiyle Resmen Büyüledi!

Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımıyla ortalığı yakıp kavurdu. Düzgün fiziğini apaçık gözler önüne seren oyuncunun o hallerini görenler dönüp bir kez daha bakmadan edemedi. İşte merak edilen diğer detaylar…

Son olarak sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Sen Çal Kapımı isimli dizide başrol oyunculuğunu paylaşan Hande Erçel’in verdiği son pozlar görenlerin yüreklerini hoplattı.

O pozlar karşısında Kerem Bürsin’in nasıl bir tepki vereceği de sosyal medyanın gündemi haline geldi. Ayna karşısında poz veren Hande Erçel, güzelliğiyle bir kez daha dillere destan oldu. İşte Hande Erçel’in yaptığı son paylaşımı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Devamı diğer sayfada!

28 Mar 2022 - 22:19 - Magazin

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Hande Erçel Ortalığı Yakıp Yıktı! Kerem Bürsin Kafasını Ellerinin Arasına Alıp Ağlayabilir! Öyle Bir Açıldı ki; Güzelliğiyle Resmen Büyüledi! mask
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